Львівська залізниця спростовує заяву компанії “Залізниці Казахстану”

Львівська залізниця спростовує заяву прес-служби компанії "Залізниці Казахстану" про те, що причиною сходження з рейок вантажного потяга, який перевозив цистерни з фосфором, могли стати ремонтні роботи на коліях.

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби Міністерства транспорту та зв`язку України Вікторія БУТЕНКО, за словами українських залізничників, найімовірнішою причиною аварії є незадовільний технічний стан вагонів та недотримання технічних умов завантаження небезпечного вантажу.

Наразі огляд вагонів виявив низку недоліків технічного характеру.

Фосфорні цистерни, які перекинулися поблизу Ожидова, були вироблені підприємством «Азовмаш» і перебувають в експлуатації з 1973 року. Про це під час сесії Львівської обласної ради повідомив начальник Державного територіально-галузевого об`єднання «Львівська залізниця» Михайло МОСТОВИЙ.

Також у прес-службі Мінтрансзв’язку нагадали, що М.МОСТОВИЙ наголосив, що на цистернах з фосфором, які перевернулися, були пошкоджені зривні клапани, що спрацьовують при підвищенні тиску у цистернах. Також він зазначив, що у кожній цистерні фосфору було на 2,7-3 тонни більше, ніж вказано у документах.

Крім цього, виявлено і порушення в дотриманні технічних умов завантаження фосфору у цистерни. Зокрема, недостатнім був рівень води, під якою зберігається від впливу атмосферного повітря фосфор в цистернах. Замість обумовлених технічними правилами 30-60 см, заміри показали, що води було лише 27 см.

Стосовно робіт, які велися на перегоні Красне – Ожидів у першій половині дня сходу потяга, Львівська залізниця повідомляє, що це були планові роботи. Дії залізничників під час ремонту та після нього відповідають вимогам нормативних документів “Укрзалізниці”. На час закінчення роботи температура рейок знаходилася в межах норми і становила +39° С, а не, як зазначає казахська сторона, «вище +50». Після планового ремонту рух поїздів на цій дільниці продовжувався і до проїзду потяга з вантажем фосфору по ній прослідували п`ять поїздів.

Всі технічні параметри робіт зафіксовані у відповідній документації згідно з законодавством та нормативами “Укрзалізниці” і є доступними для уповноваженої комісії, що займається розслідуванням аварії.

Як повідомляв УНІАН, напередодні прес-служби компанії “Залізниці Казахстану” заявила, що причиною техногенної катастрофи в Львівській області, де перекинулися цистерни з жовтим фосфором, які належать АТ “Казфосфат”, стало порушення технології проведення ремонтних робіт на залізничній колії.