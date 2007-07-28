Великий супермаркет у Севастополі згорів через порушення правил

Причиною пожежі, що сталася в одному з супермаркетів у Севастополі, збудованому за останніми технологіями кілька місяців тому, стало порушення правил пожежної безпеки при проведенні вогневих робіт.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Як повідомляв УНІАН, учора наприкінці дня в супермаркеті „Еко-маркет” виникла пожежа. До її ліквідації було залучено 7 пожежних автоцистерн, 2 автодрабини і три водовозки. Допомагали також пожежний автомобіль ВМС України і одна водовозка приватної фірми.

Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено покриття будівлі на площі близько 2 тис. кв. м.

Постраждалих немає, відвідувачі і працівники магазину були евакуйовані з самого початку виникнення пожежі.

Пізно ввечері пожежу було ліквідовано.