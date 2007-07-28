Як порушення трудових прав впливає на безпеку польотів. Прес-конференція

15-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Порушення трудових прав працівників Авіакомпанії «Аеросвіт» та їхній вплив на безпеку польотів”. Учасники: командир повітряного судна Сергій Молодий, голова Профспілки “Ліга лінейних пілотів”; президент Профспілки-асоціації льотного складу України Валентин Рвачов, міжнародних експерт з розслідування авіаційних подій; голова Конфедерації Вільних профспілок України Михайло Волинець, народний депутат V скликання (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 2843305, 067 5487728, 097 5164679, e-mail: kvpupress@hotmail.com.

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