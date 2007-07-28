У Феодосії охоронець пограбував банк майже на 2 млн. грн.

У Феодосії охоронець разом із спільником пограбували банк майже на 2 млн. грн.

Як повідомили УНІАН в Центрі громадських зв`язків Головного управління МВС України в АРК, «зухвале пограбування» філіалу одного з банків сталося у Феодосії минулою ночі.

«Охорона філіалу здійснювалася працівниками приватного охоронного агентства. Дочекавшись, коли жінка-касир відлучиться в туалет, в проміжок часу з 12 до першої години ночі, черговий охоронець впустив у приміщення через центральний вхід свого спільника в масці. Удвох вони викрали з каси близько 1 млн. 900 тис. гривень. Після цього зловмисники через «чорний хід» залишили приміщення банку і зникли на автомобілі, найімовірніше "Опелі" білого кольору», - повідомили в ЦГЗ.

Під час первинних слідчих дій з`ясувалося, що охоронець, який брав участь у пограбуванні, був прийнятий на роботу за підробним паспортом і підробним ідентифікаційним кодом. Крім того, зникнувши з місця злочину, він прихопив із собою і свою особову справу. «Влаштувавшись на роботу в банківський філіал, він благополучно відчергував три зміни (мабуть, придивлявся). Пограбування було скоєне в його четверту зміну», - повідомили в міліції.

Заступник начальника Управління державної служби охорони при ГУ МВС України в АРК Володимир ПОДОБА зазначає, що адміністрації цього філіалу банку неодноразово пропонувалося здійснювати професійну і кваліфіковану охорону силами співробітників УДСО.

«Керівництво банку категорично відмовилося вдатися до послуг державної охоронної структури. Крім того, слід відзначити кричуще порушення зберігання грошей у касі банку, - сказав В.ПОДОБА. - Злочинці знали, що значна грошова сума знаходиться просто в касі банку і скористалися цією обставиною.

Слід зазначити, що в професіоналів немає претензій до технічного оснащення і сигналізації, проте зіграв роль людський чинник.

Зараз проводяться оперативні заходи щодо розшуку злочинців.