В Італії громадянин України намагався захопити міжнародний автобус

В Італії громадянин України намагався угнати пасажирський автобус, погрожуючи водієві ножем.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство АНСА.

За даними агентства, автобус із 30 пасажирами вирушив з римської станції Тібуртіна в Україну. На кільцевій дорозі один з пасажирів, діставши ніж, наказав водієві змінити маршрут і взяти курс на місто Терні. Через півгодини дорожня поліція блокувала автобус.

Інші подробиці інциденту не повідомляються.