В Італії громадянин України намагався захопити міжнародний автобус
17:16, 28 липня 2007Суспільство
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Один з 30 пасажирів дістав ніж...
В Італії громадянин України намагався угнати пасажирський автобус, погрожуючи водієві ножем.
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство АНСА.
За даними агентства, автобус із 30 пасажирами вирушив з римської станції Тібуртіна в Україну. На кільцевій дорозі один з пасажирів, діставши ніж, наказав водієві змінити маршрут і взяти курс на місто Терні. Через півгодини дорожня поліція блокувала автобус.
Інші подробиці інциденту не повідомляються.
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