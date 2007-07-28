Олег Дерипаска купує не тільки ХТЗ, а й Ягуар, Лендровер і Вольво
20:38, 28 липня 2007Суспільство
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Російський мільярдер Олег ДЕРІПАСКА має намір купити автомобільні концерни «Ягуар» і «Лендровер».
Як передає РІА «Новости», таку інформацію має в своєму розпорядженні німецький економічний журнал «Віртшафтсвохе», який посилається на поінформовані кола компанії «Форд».
Російський бізнесмен, як пише видання, може виступити можливим покупцем концерну «Вольво» у разі його продажу.
Наразі О.ДЕРІПАСКА володіє російським автомобільним гігантом «ГАЗ». Сам він ніяких коментарів з приводу цих чуток не робив.
Тиждень тому РІА "Новости" з посиланням на джерело на ХТЗ повідомляло про те, що группа ГАЗ купує Харківський тракторний завод.
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