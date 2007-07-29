Концерт The Rolling Stones у Петербурзі (4 фото)

Легендарний гурт The Rolling Stones впродовж двох годин виконував у суботу ввечері свої кращі хіти і пісні з останнього альбому A Bigger Bang на Дворцовій площі Санкт- Петербурга.

Під оглушливі удари барабанщика, звуки гітар і голос соліста Міка Джаггера, здавалося, співали і танцювали не тільки більше 50 тис. шанувальників знаменитої четвірки, але і розташовані поряд "Ермітаж", Александрійський стовп і навіть Ісаакієвський собор, біля якого також зібралися шанувальники, які не зуміли дістати квитки на концерт, повідомляє ІТАР-ТАРС.

Цього вечора тут було все: і сцена у вогні, і фейєрверк, і надутий, як величезна повітряна куля, над сценою червоний рот з висунутим язиком (логотип групи), і дощ, і сонце, і навіть веселка, але головне - приголомшливе свято для справжніх любителів класичного року.

Впродовж концерту соліст переодягався десятки разів і приблизно стільки ж говорив російською мовою. "Вот выходит наша группа", - сказав він, представляючи російською членів колективу, а звертаючись до фанатів зазначив: "Я вас видел".

Джаггер бігав і стрибав по сцені так само енергійно, як і 40 років тому, підтримуючи себе єдиним "допінгом" - ковтками звичайної води, доводячи знов і знов, що і він, і його ровесники-колеги - 60-річні музиканти знаходяться у відмінній фізичній формі.

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