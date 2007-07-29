Мельниченка госпіталізували з інсультом
Адвокат колишнього охоронця екс-президента Леоніда Кучми підтвердив факт госпіталізації свого підзахисного. Мельниченко перебуває при пам’яті...
Вчора було госпіталізовано з діагнозом крововилив у мозок колишнього майора Управління Держохорони, охоронця екс-президента Леоніда КУЧМИ Миколу МЕЛЬНИЧЕНКА.
Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело, наближене до Міністерства охорони здоров’я України.
За інформацією співрозмовника агентства, М.МЕЛЬНИЧЕНКО перебуває у Жовтневій лікарні Києва.
Водночас адвокат колишнього охоронця екс-президента Леоніда КУЧМИ Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА Павло СИЧОВ підтвердив факт госпіталізації свого підзахисного до лікарні в Києві.
Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат сказав журналістам.
За словами П.СИЧОВА, М.МЕЛЬНИЧЕНКО перебуває в Жовтневій лікарні м. Києва, проходить обстеження. Крім близьких родичів до нього нікого не допускають.
Він також зауважив, що М.МЕЛЬНИЧЕНКО перебуває при пам’яті і остаточний діагноз йому ще не поставлено.