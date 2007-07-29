Мельниченка госпіталізували з інсультом

Вчора було госпіталізовано з діагнозом крововилив у мозок колишнього майора Управління Держохорони, охоронця екс-президента Леоніда КУЧМИ Миколу МЕЛЬНИЧЕНКА.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело, наближене до Міністерства охорони здоров’я України.

За інформацією співрозмовника агентства, М.МЕЛЬНИЧЕНКО перебуває у Жовтневій лікарні Києва.

Водночас адвокат колишнього охоронця екс-президента Леоніда КУЧМИ Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА Павло СИЧОВ підтвердив факт госпіталізації свого підзахисного до лікарні в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат сказав журналістам.

За словами П.СИЧОВА, М.МЕЛЬНИЧЕНКО перебуває в Жовтневій лікарні м. Києва, проходить обстеження. Крім близьких родичів до нього нікого не допускають.

Він також зауважив, що М.МЕЛЬНИЧЕНКО перебуває при пам’яті і остаточний діагноз йому ще не поставлено.