25-річна студентка завоювала титул ”Ідеальної арабської дівчини” (фото)

Студентка університету Бахрейна, 25-річна Вафа Йакуб, завоювала титул "Ідеальної арабської дівчини" на конкурсі краси серед представниць арабських країн, урочисте закриття якого відбулося в Каїрі, повідомляє в неділю єгипетська газета "Аль-Мисрі аль-Яум".

На конкурс, який проходив під гаслом "Скромність і краса", приїхали 20 представниць 15-ти арабських країн.

Цього року в конкурсі дозволили брати участь дівчатам, які носять хиджаб. Проте лише троє з претенденток на титул, зокрема переможниця, брали участь у змаганнях в мусульманському головному уборі, відзначає РІА Новости.

"Участь в конкурсі не суперечить тому, що я ношу хиджаб. Адже це не просто конкурс краси. В основі своїй це культурне змагання, в ньому розум і кмітливість дівчини означають набагато більше, ніж її зовнішність", - заявила журналістам Вафа Йакуб.

Конкурс за звання "Ідеальної арабської дівчини" проводиться другий рік. Учасниця має бути громадянкою однією з арабських країн, мати вищу освіту або навчатися в університеті, знати хоча б одну іноземну мову і важити не менше 50 кілограмів.

Організатори наполягають, що конкурс має мало спільного з європейськими аналогами. Учасниці не носять відкритого одягу і не виходять на сцену в купальниках. Справжня краса, на їх думку, це не тільки досконалість тіла, але і скромність, розум і ерудиція.