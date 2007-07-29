”Ледокол” Бахматов залишає Comedy Club UA

Максим Бахматов залишає пост продюсера "Comedy Club UA", одночасно він припиняє виступи як резидент проекту на телебаченні і в клубних шоу. Про це повідомляє ЛІГАБізнесІнформ, посилаючись на прес-службу проекту.

"У зв`язку із завершенням в липні цього року терміну дії контракту між Максимом Бахматовим і керівництвом "Comedy Club", сторони прийшли до обопільного рішення відмовитися від його продовження. Перший продюсер "Comedy Club UA" планує зосередитися на власному бізнесі як незалежний продюсер", - повідомили в прес-службі.

До призначення в 2006 році на пост продюсера "Comedy Club" в Україні М.Бахматов працював у таких компаніях, як UMC, "Лео Бернет Україна", "Samsung Electronics", є власником компанії "Укргеймекспорт" і "UGE GMBH".

Виконувати обов`язки генерального продюсера в Україні тимчасово буде Марат Тагіров, генеральний директор "Comedy Club Piter Style". Філіал у північній столиці М.Тагиров очолює з 2005 року.

"Максим Бахматов працював в "Comedy Club UA" з моменту запуску проекту, завдяки його бізнес-навичкам проект в Україні був запущений в найкоротший строк, за три місяці, і здобув неймовірну популярність серед публіки - відзначає генеральний продюсер "Comedy Club" Артур Джанібекян. - Ми задоволені результатами команди українського офісу "Comedy" під керівництвом Максима, але вважаємо, що утримувати главу менеджменту українського офісу було б не на користь його особистим проектам. Найближчим часом ми постараємося знайти на зміну Максиму гідного кандидата".