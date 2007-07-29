Ющенко з родиною завітав до гуцулів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО з родиною взяв участь у ХVІІ Міжнародному Гуцульському фестивалі, що завершився сьогодні в Яремче на Івано-Франківщині.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЮЩЕНКО у своєму виступі назвав це надзвичайно важливою подією в традиціях українського народу. “Через шанування української пісні, слова, мистецтва ми творимо новітню історію України, - наголосив Президент. – Сьогоднішній фестиваль, присвячений Україні, українській історії та українській пісні, повертає нас до власного коріння”.

Глава держави висловив подяку тим людям, які стояли у витоків цього фестивалю..

Президент переконаний, що напередодні свята Незалежності України, “український дух в наше життя може прийти через мистецтво, через пісню”.

За його словами, “українська нація не повинна загубитися. “Ми творимо сучасну європейську Україну попри різні складнощі”, – сказав В.ЮЩЕНКО і висловив переконання, що “європейського майбуття ми обов’язково досягнемо”.

Глава держави вручив орден “За заслуги” ІІІ ступеня міському голові Яремче Миколі ПАЛІЙЧУКУ. Президент особисто приколов орден на вишиванці мера.

ХVІІ Міжнародний Гуцульський фестиваль в Яремче передав естафету наступного проведення місту Вижниця Чернівецької області.