Червоненко завоював кубок на ралі і станцював «Сім сорок»

Команда Запорізького губернатора, який вперше за 16 років виступав у ролі пілота ралійной машини, зайняла друге місце в Міжнародних кільцевих гонках ”Omnitel 1003 km Grand Prix”.

Автогонка проходила в місті Паланга. Здобувши призове місце, Євген Альфредович прямо на п`єдесталі спочатку станцював гопак, потім "Сім сорок", а потім облився шампанським.

Команда Червоненка складалася з 5 чоловік (з України, Литви і Латвії). Виступ обслуговували 14 бельгійських механіків, три тренери, лікарі і психологи. За умовами перегонів, кожен з членів повинен пройти свій етап поодинці, а потім поступитися місцем в машині партнерові, розповів Червоненко виданню "Сегодня".

В ролі пілота губернатор сів за кермо вперше після тривалої перерви, професійно він не займався гонками близько 16 років, тільки іноді виступаючи в ролі штурмана в екіпажі багатократного чемпіона України Олександра Салюка. «Звичайно, я тренувався, підтримував форму, але професійно не їздив», - додав він.

Підтримати губернатора до Литви приїхали його дочка Олександра, брат Ігор з дружиною і ще кілька близьких друзів. У такому тісному колі Євген Червоненко неофіційно і відзначив вдалий виступ своєї команди.

Гонки в Паланзі — найдорожчі в Східній Європі. Довжина траси — 1003 км. Кожен екіпаж проходить 331 коло. Щорічно на змагання до Литви з`їжджаються команди з Латвії, Фінляндії, Бельгії, Росії, Франції, Швеції і Німеччини.