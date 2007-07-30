Світовий попит на нафту викликав зростання цін на пиво

Зростання світових цін на нафту є причиною помітного підвищення цін на пиво в США, Великій Британії, Німеччині, Нідерландах та інших країнах, що виробляють пиво, повідомляє американський тижневик "Newsweek".

Через дорожнечу нафти висока вартість автомобільного бензину призводить до того, що в США, наприклад, фермери поспішають засівати свої поля кукурудзою для виробництва біодизельного палива, внаслідок чого скорочуються посіви ячменю - головного компоненту більшості сортів пива.

Зниження поставок ячменю на ринок призвело до того, що протягом останніх 11 місяців ціни на ячмінь підскочили на 79%. У поєднанні зі зростанням цін на сталь, яка використовується у виробництві пивних діжечок, і цін на скло для пивних пляшок, все це призвело до того, що за останній рік середня ціна однієї пінти пива в США зросла на 3,8%.

У Великій Британії велика компанія-виробник пива Scottish & Newcastle у березні цього року збільшила ціну на свою продукцію на 3,9%.

У Нідерландах виконавчий глава концерну Heineken в лютому цього року попередив, що підвищення цін на пиво може скласти від 7% до 8%.

"Newsweek" нагадує, що в Німеччині літр пива під час пивного свята "Октоберфест" складає 10,9 дол., що на один долар більше, ніж в 2005 році.

У Південній Африці компанія-виробник пива SABMiller через брак темно-зеленого скла зіткнулася в червні цього року з труднощами при виконанні замовлень і планує підвищити ціни на свою продукцію, повідомляє журнал.