Українські конкурсанти програли ”Нову хвилю”

Найбільшу кількість балів за три конкурсні дні "Нової хвилі" набрала молдавська виконавиця Наталія Гордієнко- 312. З відривом у 4 бали фінішували наш дует "Барселона" і латвійський співак Ергліс. Але українці налаштовані оптимістично. "Ми виступили ідеально, а жюрі зробило свою справу. Збираємося працювати разом далі, з Олегом Чорним у нас контракт на 5 років", - поділилися з виданням "Сегодня" Галя і Володя після фінального виступу. Ще один наш учасник Василь Лазарович, який зайняв 11-у позицію, теж не сумує: "Всією душею вболівав за "Барселону".

Сьогодні відбудеться нагородження лауреатів, а також стане відомо, кому дістанеться спеціальний приз від Алли Пугачової - 50 тисяч доларів.