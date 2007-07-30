Вибух у Донецьку: постраждала 1 людина

У Київському районі Донецька у двохповерховому приватному житловому будинку стався вибух природного газу з послідуючим горінням.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, в наслідок вибуху зруйновано до 70% першого поверху будинку, пошкоджено легковий автомобіль "Субару". Постраждала 1 особа, яку у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано до нейрохірургічного відділення обласної клінічної лікарні. Пожежу ліквідовано сусідами до прибуття підрозділів МНС.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Донецькій області.