Вибух у Донецьку: постраждала 1 людина
09:06, 30 липня 2007Суспільство
1341
Пошкоджено легковий автомобіль "Субару"
У Київському районі Донецька у двохповерховому приватному житловому будинку стався вибух природного газу з послідуючим горінням.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, в наслідок вибуху зруйновано до 70% першого поверху будинку, пошкоджено легковий автомобіль "Субару". Постраждала 1 особа, яку у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано до нейрохірургічного відділення обласної клінічної лікарні. Пожежу ліквідовано сусідами до прибуття підрозділів МНС.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Донецькій області.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter