Міліція піймала на гарячому співробітника Укрзалізниці: хабар - 60 тисяч

Співробітники міліції Вінницької області затримали посадову особу “Укрзалізниці”, який отримав 60 тис. грн. хабара.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні Центру громадських зв`язків Управління МВС у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, затриманий організував схему, за якою він готував документи на списання майна залізниці, що за відповідну винагороду передавалось зацікавленій особі.

При цьому одержувач майна повинен був здати у відділ матеріально-технічного забезпечення металобрухт, що нібито залишився від списаних механізмів і агрегатів.

Міліція затримала підозрюваного під час отримання хабара у розмірі 60 тис. грн. (35 тис. грн. готівкою та металобрухт вартістю 25 тис. грн.) за передачу приватному підприємцю автокрана на базі автомобіля “КрАЗ”, що належить залізниці.

За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею 368 ч. 2 Кримінального кодексу України (вимагання й одержання хабара у великих розмірах).