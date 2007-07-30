Рудьковський сподівається на милість Януковича
09:59, 30 липня 2007Суспільство
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Від відповідальності не ухилятиметься
У відставку Микола Рудьковський не подаватиме. Про це міністр транспорту та зв`язку сам повідомив в ефірі 5-го каналу. Водночас, від відповідальності за аварії на Львівській залізниці не ухилятиметься.
"Якщо буде встановлена вина Львівської залізниці, що саме із причин несправності колії були претензії і будуть претензії, і слідство це встановить, я думаю, що так, як і всі інші, хто працює в транспортній галузі. Я буду відповідати. Рівень відповідальності визначить Кабінет міністрів", зазначив Рудьковський.
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