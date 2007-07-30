Різак просить якнайшвидше завершити суд

Колишній голова Закарпатської обласної державної адміністрації Іван РІЗАК заявляє, що він невинний по жодному епізоду звинувачення і просить завершити суд.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні Апеляційний суд Івано-Франківської області продовжив слухання кримінальної справи по одному епізоду, зокрема, перевищення влади і службових повноважень, що завдали істотної шкоди ВАТ «Закарпаттяобленерго» за оплату мобільних телефонів.

На початку судового засідання суд з’ясував причини неявки підсудного 25 липня і роз’яснив йому процедурні особливості. Підсудний І.РІЗАК повідомив, що вже дев’ятий місяць перебуває на лікуванні у «Феофанії» і ніде з території лікарні не виїжджає, окрім Івано-Франківська на судові засідання. Він наголосив, що завжди вчасно і без зволікань прибував на суд.

Суддя Надія СТЕФАНІВ поцікавилася думкою учасників судового процесу про можливе повернення справи по цьому епізоду на додаткове розслідування. Обвинувачення у свою чергу відмовилося повертати справу на додаткове розслідування. За їхніми словами, з’ясувати якісь інші докази можна за допомогою судових доручень або у судовому засіданні.

І.РІЗАК у своєму виступі наголосив, що залишається на своїй позиції - просить суд винести йому «тільки виправдальний вирок». «Не було самогубства, не було хабара, не було масових заворушень, фальшивих посвідчень і ніяких протиправних дій не було і в цьому епізоді Я не здійснив жодного злочину. Навіть події в Ожидові показали, що заступники міністрів повинні мати окремі телефони для інформування населення про надзвичайні ситуації. З такою метою був корпоративний зв’язок тоді і в нас. Тому, на щастя, жодної техногенної катастрофи на території Закарпаття не допустили», – зауважив підсудний. Він також висловився проти того, аби повертати справу на додаткове розслідування. «Продовження слухань цієї справи сприятиме поверненню мене і моєї сім’ї на нові психологічні тортури, нові арешти тощо, - сказав І.РІЗАК.- Тому прошу якнайшвидше завершити суд».

По тому суддя оголосила перерву і для прийняття рішення пішла в нарадчу кімнату.

Довідка УНІАН. І.РІЗАКА було затримано 13 травня 2005 року. 16 травня 2005 р. Ужгородський міський суд обрав запобіжним заходом щодо І.РІЗАКА арешт. 13 вересня 2005 р. його було звільнено з-під варти в Ужгородському СІЗО під заставу.

І.РІЗАКА, зокрема, звинувачують у доведенні до самогубства ректора Ужгородського державного університету В.Сливки; зловживанні службовим становищем; отриманні хабара; користуванні мобільним телефоном за рахунок «Закарпаттяобленерго»; організації масових заворушень у Сваляві; незаконній видачі посвідчень радника губернатора трьом особам.