На початку серпня спека послабшає

31 липня за прогнозами синоптиків в південній частині, Дніпропетровській та східних областях України очікується мінлива хмарність. Переважно сухо, лише вдень в окремих районах пройде короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 18-23°, вдень 32-37°. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. На решті території - хмарно з проясненнями. Часом грозові дощі, в західних та північних областях місцями сильні дощі, град, шквали 15-20 м/с. Нічна температура 10-15°, денна знизиться до 17-22°, в центральних областях до 23- 27°. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. На Закарпатті: дощі, грози, вночі сильний дощ, місцями град, шквали 15-20 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 20-25°, в горах 10-15°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 1-2 серпня утримається мінлива хмарність. Часом дощі, місцями грози, в Україні, крім західних та північних областей, подекуди град, шквали 15-20 м/с; в західних областях, 1 серпня й у східній та північній частині переважно без опадів. Вітер північно-західний (1 серпня у східній частині південно-східний), 5-10 м/с. Температура в західних та північних областях вночі 9-14°, вдень 17-22°, в центральних областях вночі 12-17°, вдень 20-25°, у південній та східній частині вночі 16-21°, вдень спека спаде до 23-28° (лише 1 серпня у східних областях, Криму та Приазов`ї 31-36°).

3-4 серпня у південній частині, 3 серпня місцями пройдуть короткочасні дощі, грози, 4 серпня переважно без опадів. Температура вночі 13-19°, вдень 23-29°. На решті території часом дощі, місцями грози (3 серпня у західних областях переважно без опадів). Температура вночі у західних областях 7-12°, на решті території 11-16°, 3 серпня на сході до 19°; вдень 20-26°, 3 серпня у північних та центральних областях 17-22°.

5-9 серпня у південній частині та східних областях переважно без опадів; температура вночі 15-21°, вдень 27-33°. На решті території короткочасні дощі з грозами; температура вночі 11-17°, вдень 21-27°, 5 серпня на крайньому заході близько 20°.

31 липня у м.Києві та Київській області буде хмарно з проясненнями. Часом дощ, гроза, в окремих районах сильний дощ, град, шквали 15-20 м/с. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 12-14°, вдень 18-20°, по області вночі 10-15°, вдень 17-22°.

1-2 серпня очікується мінлива хмарність. 1 серпня без істотних опадів; 2 серпня вночі невеликий, вдень помірний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 17-22°.

3-4 серпня - часом дощі, місцями грози. Температура вночі 11-16°, вдень 3 серпня 17-22°, 4 серпня 21-26°.