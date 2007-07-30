КаZантип переселяється на Марс (фоторепортаж)

У ніч з 28 на 29 липня в селі Поповка під Євпаторією (Крим) помпезно відкрилася Республіка Z. Фестиваль почався з розрізання залізного прута: у такий оригінальний спосіб організатори КаZантипа вирішили замінити традиційну стрічку.

Цього року КаZантип відзначає 15-річний ювілей. Працюють 6 танцполів (це менше, ніж в минулі роки).

«Ми переосмислили територію, переобладнали її, розділили на дві частини. Скоротили кількість танцполів, зате збільшили їх якість», - розповів журналістам представник КаZантипа Микола КАРПОВ.

За його словами, цього року КаZантип відкрився, незважаючи на всі труднощі. «Так як цього року важко все було зробити, не було ще ніколи, - відзначив М.Карпов. - Ми завжди приділяли багато уваги творчості, але мало (уваги - УНІАН) речам, на кшталт води, каналізації. Цього року ми серйозно взялися за інженерні мережі, за воду, за каналізацію. Настільки щільно працювали з усіма контролюючими службами, що я сподіваюся, вони це оцінили».

30 червня, як відомо, на КаZантипі пройде «відкриття марсіанської колонії». Що це таке - поки тримається в таємниці.

Як повідомили кореспондентові УНІАН «казантипники», багаторазова віза (пропуск) на КаZантип цього року коштує більше 100 доларів. «Взагалі, до офіційного відкриття багаторазова віза коштувала 500 гривень, а за день до офіційного відкриття вона підскочила в ціні до 600 гривень»

Жовта валіза залишається одним з символів КаZантипа і, як і в минулі роки, дає право безвізового входу в Республіку Z.

Закриття КаZантипа відбудеться 26 серпня.

Фото Людмили Тузової/УНІАН