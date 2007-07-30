Чи вірять українці передвиборчим обіцянкам (соцопитування)
Дані Інституту Горшеніна
Більшість громадян України не вірить, що політичні партії та блоки виконають свої обіцянки, які вони дають перед виборами.
|Кость БОНДАРЕНКО
Зокрема, як зазначив директор Інституту Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО, не вірять у виконання обіцянок 67,77% респондентів. При цьому серед опитаних виявилося 13,41% тих, хто сподівається на їх виконання, а 18,82% опитаних виявилося важко відповісти на це запитання.
К.БОНДАРЕНКО також наголосив, що 84,22% респондентів переконані, що під час виборчої кампанії політичні сили перш-за все будуть обіцяти підвищення заробітної плати і пенсій; 45,34% - поліпшення медичного обслуговування; 42,74% - повернення вкладів Ощадбанку; 41,98% - ліквідацію корупції; 39,28% - створення нових робочих місць. При цьому, за його словами, 29,66% опитаних переконані, що серед обіцянок буде вирішення житлової проблеми; 22,8% - розвиток малого і середнього бізнесу, 20,74% - вирішення проблем галузі освіти.
Соціологічне дослідження проводилося з 20 червня по 4 липня 2007 року у 128 населених пунктах. Всього, згідно з маршрутною вибіркою, з урахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України, було опитано 2006 респондентів, які репрезентують доросле населення України віком від 18 років. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-2,2%.