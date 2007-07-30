Чи вірять українці передвиборчим обіцянкам (соцопитування)

Більшість громадян України не вірить, що політичні партії та блоки виконають свої обіцянки, які вони дають перед виборами.

Про це свідчать результати соціологічних досліджень “Ментальні основи вибору” Інституту Горшеніна, оприлюднені сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

Зокрема, як зазначив директор Інституту Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО, не вірять у виконання обіцянок 67,77% респондентів. При цьому серед опитаних виявилося 13,41% тих, хто сподівається на їх виконання, а 18,82% опитаних виявилося важко відповісти на це запитання.

К.БОНДАРЕНКО також наголосив, що 84,22% респондентів переконані, що під час виборчої кампанії політичні сили перш-за все будуть обіцяти підвищення заробітної плати і пенсій; 45,34% - поліпшення медичного обслуговування; 42,74% - повернення вкладів Ощадбанку; 41,98% - ліквідацію корупції; 39,28% - створення нових робочих місць. При цьому, за його словами, 29,66% опитаних переконані, що серед обіцянок буде вирішення житлової проблеми; 22,8% - розвиток малого і середнього бізнесу, 20,74% - вирішення проблем галузі освіти.

Соціологічне дослідження проводилося з 20 червня по 4 липня 2007 року у 128 населених пунктах. Всього, згідно з маршрутною вибіркою, з урахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України, було опитано 2006 респондентів, які репрезентують доросле населення України віком від 18 років. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-2,2%.