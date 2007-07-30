На Чернігівщині пограбували дві церкви

На Чернігівщині у Менському районі невідомі пограбували два храми.

Як повідомляє менська районна газета «Наше слово», із Осьмаківської церкви зловмисники винесли старовинні ікони. За словами священнослужителя храму Івана МАЛЕТИЧА, зникло сім старовинних ікон і Євангеліє з престолу. «Усі ікони неоціненні, на мою думку, датовані XVII - XVII століттями, деякі в позолочених рамах», - сказав він.

З Бірківської церкви Менського району, за повідомленням старости Валентини СКИДАН, викрали чотири ікони і дві чаші. Зникнення цінностей виявили лише через кілька днів.

Заступник начальника РВ УМВС України в Чернігівській області, начальник слідчого відділення Володимир ВОВК розповів, що міліція проводить перевірку усіх фактів у даній справі. За його словами, місцеві жителі бачили, що у ніч, коли сталася крадіжка, по селу роз’їжджали дві іномарки. Правоохоронці відпрацьовують усі можливі версії.