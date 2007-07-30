Керівник краснодонського штабу НУ-НС потрапив до реанімації
16:04, 30 липня 2007Суспільство
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Стаценку завдали кілька ножових поранень
В ніч з 26 на 27 липня у місті Краснодон Луганської області скоєно напад на керівника міського виборчого штабу блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Бориса СТАЦЕНКА.
Як повідомив УНІАН керівник обласного виборчого штабу НУНС Ілля ШЕВЛЯК, в наслідок нападу керівник штабу отримав декілька ножових поранень. Потерпілий перебуває в реанімації, його стан оцінюється як критичний. Співробітниками міліції затримано нападника, ведеться слідство. За словами І.ШЕВЛЯКА, штаб пов’язує інцидент з політичною діяльністю Б.СТАЦЕНКА. Цей напад має політичне забарвлення, зазначив І.ШЕВЛЯК, оскільки в різних областях України здійснюються протиправні дії щодо активістів і членів блоку НУ-НС.
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