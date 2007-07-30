У Москві презентували Полтавське земляцтво

Полтавська делегація на чолі з міським головою Андрієм МАТКОВСЬКИМ відвідала офіційне відкриття і презентацію Полтавського земляцтва в російській столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Полтавського міськвиконкому, у Москві нині працює багато полтавців - у різних сферах "життя" російської столиці. Бажання об`єднатися та поділитися спогадами про рідний край спонукало їх створити у Москві Полтавське земляцтво. Організовувалось воно два роки, і ось, нарешті, на 27 липня була призначена презентація Полтавського земляцтва в Москві - з офіційною частиною та масштабною концертною програмою, в якій взяли участь полтавські артисти, спеціально запрошені до російської столиці.

Презентація Полтавського земляцтва проходила у стінах Московської академії економіки та права. Міський голова Полтави А.МАТКОВСЬКИЙ подарував Полтавському земляцтву в Москві Решетилівський гобелен та презентаційний матеріал про регіон. Мер висловив сподівання, що відтепер співпраця – в тому числі й інвестиційна значно активізується.