Пілоти «АероСвіту» готові почати страйк

Пілоти авіакомпанії «АероСвіт» мають намір почати страйк. Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив глава Ліги лінійних пілотів «АероСвіту», командир літака Боїнг-737 Сергій МОЛОДИЙ.

«На профспілкових зборах пілотів 19 квітня майже одностайно було ухвалене рішення оголосити передстрайковий стан на підприємстві, і зараз в профспілці ведуться розмови про конкретизацію дати цього страйку, і вона, швидше за все, буде в 1-й декаді вересня ц.р.», - повідомив він.

За даними С.МОЛОДОГО, в ході страйку будуть поставлені вимоги до авіакомпанії припинити порушення, які можуть вплинути на безпеку польотів, підвищити зарплату льотному складу. Для зупинки польотів авіакомпанії достатньо, щоб почали бастувати 30% пілотів. «Я думаю, що у нас ці 30% будуть», - додав він.

Зокрема, за словами С.МОЛОДОГО, в компанії перевищується нічний робочий час екіпажів більш дозволених 8 годин, ігнорується право командира літака ухвалювати остаточне рішення про можливість виконання польоту, ігноруються вимоги до норм харчування екіпажу, фальсифікується час фактичного початку роботи. «Ситуація дуже погіршилася з приходом в авіакомпанію Арона МАЙБЕРГА», - заявив С.МОЛОДИЙ. За його словами, рахуючи тільки 1 годину предполітних робіт з фактичних 1 годину. і 30 хв., Арон МАЙБЕРГ утримує тільки 43 екіпажі Боїнгу 737, тоді як згідно з розрахунками їх повинно бути 53.

Таким чином, підсумував він, має місце значне перевантаження пілотів і економія коштів власника за рахунок безпеки.

За словами С.МОЛОДОГО, він неодноразово як командир літака піднімав питання, щоб на його рейсах не було порушень регламенту роботи екіпажів. «У зв`язку з цим на мене почалося цькування, впродовж трьох місяців були сфабриковані спочатку три догани, четвертим було звільнення», - зазначив він, наказ про яке вийшов 24 липня ц.р.

У свою чергу, присутній на прес-конференції голова Конфедерації вільних профспілок України, народний депутат України 4-го скликання Михайло ВОЛИНЕЦЬ зазначив, що йому відома ця ситуація, і він зустрічався з даного приводу з А.МАЙБЕРГОМ, запропонувавши йому поновити на посаді С.МОЛОДОГО, а потім вирішувати проблеми в робочому порядку. «Він сказав, що порадиться із заступником», - повідомив С.ВОЛИНЕЦЬ.

За його словами, якщо ситуація не буде врегульована, боротьба тільки посилиться і вийде на міжнародний рівень. «Розглядатиметься питання Міжнародною організацією праці і Міжнародною конфедерацією профспілок. Після цього, як правило, інші профспілки, використовуючи свої можливості солідарних дій можуть почати пікетування «АероСвіту» за кордоном, і також стануть закликати пасажирів не купувати квитки цієї авіакомпанії», - заявив він.

За словами С.МОЛОДОГО, профспілка зверталася в Державіаадміністрацію щодо порушень в авіакомпанії, проте відповіді не було. Він також повідомив, що цього року була планова перевірка авіакомпанії.

Як зазначив присутній на прес-конференції президент профспілки-асоціації льотного складу України Валентин РВАЧОВ, такий тиск, який здійснювався на С.МОЛОДОГО як командира літака, був загрозою для його роботи і для безпеки пасажирів. Він також зазначив, що він знає про чотири випадки аварійних ситуацій, які впродовж останніх місяців відбулися в авіакомпанії, проте вони не розголошувалися.

Як повідомляв УНІАН, Державіаадміністрація 25 липня ц.р. вирішила припинити польоти авіакомпанії «Українсько-Середземноморські авіалінії». Компанії ставиться в вину маскування фактів порушень безпеки польотів, зокрема, численні випадки перевищення норми робочого часу екіпажів. Авіакомпанія оспорила це рішення в Госпсуді м. Києва, розгляд справи намічено на вересень ц.р. При цьому в авіакомпанії, коментуючи рішення Державіаадміністрації, заявили про необхідність перевірити також ряд інших провідних авіакомпаній.

Нагадаємо, «АероСвіт» - найбільший вітчизняний авіаперевізник, «Українсько-Середземноморські авіалінії» - третій за величиною.

3 жовтня 2006 р. генеральним директором авіакомпанії «АероСвіт - Українські авіалінії» призначений Арон МАЙБЕРГ, який очолював до цього Наглядову раду компанії. В різний час він обирався головою (1994-1996 рр., 1997-2001 рр., 2004-2006 рр.) і співголовою Наглядової ради цієї авіакомпанії (2001-2004 рр.), а з січня 1996 р. по жовтень 1997 р. – обіймав посаду генерального директора «АероСвіту».