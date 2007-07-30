У Бродського розповіли, навіщо Тимошенко дострокові вибори

За допомогою конституційного референдуму БЮТ планує встановити контроль над ринком землі.

Про це йдеться у заяві президії політради Партії вільних демократів, розповсюдженій прес-службою партії.

«За намірами БЮТ провести конституційний референдум 30 вересня стоїть бажання маніпулювати законами та Конституцією», - заявляє президія політради Партії вільних демократів.

«Лідери БЮТ активно пропагують ідею проведення всеукраїнського конституційного референдуму одночасно з достроковими виборами до Верховної Ради. Однак за цими заявами стоять наміри забезпечити неконтрольований доступ бютівських кланів до земельних та фінансових ресурсів», - стверджують вони.

Вільні демократи нагадують, що під час голосування у Верховній Раді щодо зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення фракція БЮТ, нехтуючи інтересами селян, наполягала на продовженні мораторію до 2008 року.

«Розраховуючи завдяки достроковим виборам знову зайняти прем`єрське крісло, Юлія ТИМОШЕНКО планує створити так званий регульований ринок землі – під контролем депутатів Богдана ГУБСЬКОГО та Сергія ОСИКИ, - говориться у заяві. – Нині ці олігархи контрольюють тіновий ринок землі, а завтра можуть стати контролерами і офіційного ринку».

Партія вільних демократів в черговий раз звертає увагу на те, що БЮТ, прикриваючись офіційними заявами про «цивілізований ринок», продовжує тіньові земельні махінації: зокрема, на Черкащині та Київщині останнім часом виникали гучні земельні скандали.

Вільні демократи попереджають виборців, що за маніпулятивними технологіями БЮТ стоять плани великого капіталу використати Конституцію і закони на власну користь.