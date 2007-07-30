Соцпартія: або позачергова сесія, або зникнення коаліції

В Соціалістичній партії України вважають, що відмова деяких членів Партії регіонів брати участь у позачерговій сесії Верховної Ради України V cкликання може привести до зникнення коаліції.

Про це йдеться у заяві СПУ, передній УНІАН.

“В заявах окремих представників парламентської фракції Партії регіонів, які опубліковані в ЗМІ, йдеться про небажання їх брати участь у позачерговому засіданні Верховної Ради”, - зазначається у документі.

У зв’язку з цим фракція соціалістів у парламенті вважає, що перегляд свого ставлення до “раніше заявленої ініціативи частиною фракції Партії регіонів може привести до втрати єдності парламентської коаліції”.

При цьому фракція СПУ не виключає, що це може стати причиною припинення функціонування коаліції, тим більше, що це чи не єдиний правовий спосіб перевести політичні процеси в Україні в конституційне русло.

Така перспектива, вважають в Соцпартії, відкривала б шлях для формування коаліції нового складу без проведення “надуманих, не потрібних суспільству виборів”. “Це створило б умови реалізації ймовірних домовленостей між бізнесовими колами, які підтримують Партію регіонів та “Нашу Україну” щодо спільних інтересів при здійсненні влади. Для таких умов позачергові вибори зайві, а шкода від них для держави очевидна”, - переконані соціалісти.

Члени фракції СПУ ще раз підтверджують потребу проведення позачергової сесії Верховної Ради України для розгляду питань щодо внесення змін до Конституції України; щодо рішення Конституційного Суду з приводу пільг громадянам; щодо правового забезпечення виборчої кампанії та ін.

Прийнятним терміном засідання позачергової сесії члени СПУ вважають період до 10 серпня цього року, з приводу чого внесені пропозиції усім парламентським фракціям.