У голосуванні за «Сім чудес України» лідирують Хортиця і Софіївка

Понад 50 тисяч користувачів мережі Інтернет вже проголосували в рамках акції «Сім чудес України», вибираючи найбільш знакові для України історико-культурні й туристичні об`єкти.

Голосування відбувається на сайті акції 7chudes.in.ua . Відвідувачі сайту можуть проголосувати за сім об`єктів, вибравши їх із 21 номінанта акції.

Як повідомляє сайт акції на 19.40 30 липня в голосуванні взяли участь понад 54 тисячі користувачів Інтернет.

Список лідерів на звання «Семи чудес» очолює національний заповідник "Острів Хортиця" (Запоріжжя), що одержав понад 18 тисяч голосів. За ним йдуть Національний дендрологічний парк "Софіївка" (Умань, Черкаська область) – понад 15 тисяч голосів і музей "Писанка" в Коломиї (Івано-Франківська область) – понад 14 тисяч голосів.

Лівадійський палац-музей в Ялті (Крим) одержав підтримку в 14 тисяч голосів. Києво-Печерська Лавра, національний заповідник "Херсонес Таврійський" (Севастополь) і національний історико-архітектурний заповідник "Кам’янець" (Хмельницька область) набрали більше 10 тисяч голосів.

Всеукраїнська акція «Сім чудес» була ініційована відомим політиком Миколою ТОМЕНКОМ і стартувала в травні цього року. Тоді регіональні оргкомітети представили своїх претендентів на звання «Семи чудес». Із них було складено список 100 претендентів. 7 липня цього року експертною радою був названий 21 номінант у боротьбі за це звання. Голосування буде завершено напередодні Дня Незалежності України. Переможці акції будуть визначені за підсумками голосування, а також із урахуванням думки експертів.

До списку номінантів, окрім перерахованих лідерів акції, як повідомляє 7chudes.in.ua, входять також Софійський собор у Києві, будівля Державної промисловості в Харкові, Свято-Успенська Святогорська Лавра (Слов`янськ, Донецька область), комплекс споруд ХІІІ-ХІХ століть "Хотинська фортеця" (Хотин, Чернівецька область), державний історико-археологічний музей-заповідник "Кам`яні могили" (Запорізька область), Олеський замок (Львівська область), Луцький верхній замок, комплекс князів Острозьких - замок і Острозька академія (Рівненська область), замок "Паланок" у Мукачеве (Закарпатська область), Антонієві печери (Чернігів), національний заповідник "Софія Київська" (Київ).

У конкурсі також беруть участь національний заповідник "Переяслав" (Київська область), Свято-Успенська Почаївська Лавра (Тернопільська область), Одеський державний академічний театр опери та балету, Шевченківський національний заповідник у Каневі (Черкаська область).