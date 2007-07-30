Прокуратура: майже всі тарифи на Житомирщині сформовані з порушеннями

Майже всі житлово-комунальні підприємства Житомирщини формували тарифи на житлово-комунальні послуги з порушенням законодавства.

"Такі факти встановлено під час прокурорських перевірок, проведених на житлово-комунальних підприємствах області", - повідомив УНІАН прокурор відділу прокуратури Житомирської області В’ячеслав ПОЛІЩУК.

За його словами, підприємства Житомира, що надають житлово-комунальні послуги, нараховували плату незалежно від капітальності, рівня облаштування та благоустрою будинків, порушуючи тим самим Закон України "Про житлово-комунальні послуги".

"Також ці підприємства не враховували санітарний, протипожежний, технічний стан будинків та стан прибудинкових територій", - сказав В.ПОЛІЩУК.

За його словами, у Житомирі це робилося всупереч рішенню виконкому Житомирської міськради, яким з 1 серпня 2006 року були затверджені граничні розміри тарифів для підприємств комунального господарства Житомира. Фактично, нараховані незаконно тарифи майже удвічі перевищували гранично встановлені.

Зокрема, В.ПОЛІЩУК навів приклад: "Граничні тарифи на житлово-комунальні послуги без встановлення економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво із завищенням собівартості послуг виявлено прокуратурою Андрушівського району Житомирщини. На незаконне рішення Андрушівської міськради прокурором області винесено протест, а це рішення скасовано".

Загалом під час перевірок прокуратура виявила численні порушення порядку прийняття рішень про затвердження цін і тарифів на згадані послуги в органах місцевого самоврядування області.

На їх усунення прокуратура у цій сфері внесла та розглянула понад 40 приписів та подань, опротестувала 39 рішень органів місцевого самоврядування з питань затвердження цін і тарифів, заявила 11 позовів з вимогою скасувати незаконні рішення згаданих органів.

За результатами розгляду документів прокурорського реагування до відповідальності притягнуто 18 посадовців, проведено перерахунки і повернуто споживачам 20 тисяч гривень.

Перевірки тривають.