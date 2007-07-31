Голосування за сім чудес України намагалися сфальсифікувати
11:32, 31 липня 2007Суспільство
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Прийом голосів призупинили
Голосування за сім чудес України на офіційному сайті акції www.7chudes.in.ua призупинено до 1 серпня.
Як повідомляє адміністрація сайту, 28-30 липня 2007 р. були зафыксовані спроби деяких недобросовісних відвідувачів сфальсифікувати результати голосування.
У зв’язку з цим Оргкомітет акції прийняв рішення призупинити голосування та відновити результати станом на 28 липня. Голосування буде відновлено 1 серпня 2007 року о 9.00. До цього часу буде вдосконалено технічну безпеку сайту.
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