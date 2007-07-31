Двоє п`яних військових пограбували дитину

13:11, 31 липня 2007
Суспільство
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Закортіло покататися?

У Кіровограді працівники міліції затримали двох військовослужбовців однієї з військових частин сусідньої області, які у стані алкогольного сп’яніння пограбували 11-річну дитину.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків УМВС у Кіровоградській області, військові приїхали у місто відпочити і розважитись. Незважаючи на те, що обидва були у військовій формі, дорогою постійно вживали спиртні напої. Вже у Кіровограді відвідали кілька розважальних закладів, при цьому змінили існуючі погони молодшого сержанта і рядового на інші – капітана та молодшого лейтенанта.

В одному з районів міста зловмисники зустріли 11-річного хлопчика, який їхав на велосипеді додому. Один з підозрюваних, погрожуючи фізичним насиллям, притримав дитину, а інший відібрав велосипед і швидко поїхав на ньому у невідомому напрямку.

Батьки хлопчика повідомили міліцію, і обох грабіжників затримали того ж дня. Свою поведінку чоловіки пояснили тим, що кількість спожитого алкоголю затьмарила їм розум, і їм важко було контролювати свої вчинки.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 186 Кримінального кодексу України, згідно з якою відкрите викрадення чужого майна (грабіж) карається штрафом у розмірі від п`ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років.

Слідство триває.

 

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