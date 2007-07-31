У Рудьковського чергова аварія - перекинулися шість вагонів

14:31, 31 липня 2007
Суспільство
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Крайні, як завжди, стрілочники

На станції «Тернопіль-товарний» маневровий вантажний потяг давав задній хід і зіткнувся з вагонами, що стояли на відстої. Внаслідок аварії з колії зійшли та перекинулися шість вагонів.

Наразі залізничники від коментарів відмовляються.

За словами фахівців, причиною стала неуважність машиніста чи стрілочників, які вчасно не перевели стрілку, а потяг не встиг зупинитися.

ICTV

 

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