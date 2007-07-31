У Рудьковського чергова аварія - перекинулися шість вагонів
14:31, 31 липня 2007Суспільство
1949
Крайні, як завжди, стрілочники
На станції «Тернопіль-товарний» маневровий вантажний потяг давав задній хід і зіткнувся з вагонами, що стояли на відстої. Внаслідок аварії з колії зійшли та перекинулися шість вагонів.
Наразі залізничники від коментарів відмовляються.
За словами фахівців, причиною стала неуважність машиніста чи стрілочників, які вчасно не перевели стрілку, а потяг не встиг зупинитися.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter