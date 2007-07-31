Екс-губернатора Закарпаття Різака засуджено до 5 років (розширена)

Апеляційний суд Івано-Франківської області засудив екс-губернатора Закарпаття Івана РІЗАКА до 5 років умовно з іспитовим терміном один рік.

Як передає кореспондент УНІАН, такий вирок сьогодні зачитала суддя Апеляційного суду Надія СТЕФАНІВ.

Зокрема, суд визнав І.Різака винним у вчинені злочинів, передбачених ч.2 ст.157, ч.1 ст.294, ч.2 ст.365 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з нормативно-розпорядчими функціями.

Водночас, на підставі ст. 75 ККУ суд постановив звільнити І.РІЗАКА від виконання покарання з іспитовим строком один рік.

Крім того, на підставі ст. 76 ККУ суд заборонив І.РІЗАКУ виїжджати за межі України для постійного проживання без дозволу органів кримінально-виконавчої системи.

Також, згідно з ухвалою суду, І.РІЗАКА за певними статтями виправдано за відсутністю складу злочину.

Суд залишив без змін запобіжний захід стосовно І.РІЗАКА – грошову заставу.

Речові докази, згідно з рішенням суду, залишаються у суді.

На вирок можуть бути подані касаційні скарги до Верховного суду України через апеляційний суд Івано-Франківської області.

Суд також прийняв низку окремих ухвал до прокурора Закарпатської області та до Генеральної прокуратури України.

Суддя Н.СТЕФАНІВ після оголошення вироку повідомила, що підсудний І.РІЗАК засуджений на 5 років позбавлення волі без відбуття покарання із іспитовим терміном один рік. Якщо підсудний протягом іспитового терміну не матиме жодних зауважень чи не вчинятиме якихось протиправних дій, то він може бути взагалі звільнений від покарання, додала суддя.

І.РІЗАК відразу ж залишив судову залу, і не давав жодних коментарів.

Прокурори, у свою чергу, повідомили журналістам, що подумають, чи оскаржуватимуть вирок.

Довідка УНІАН. І.РІЗАКА було затримано 13 травня 2005 року. 16 травня 2005 р. Ужгородський міський суд обрав запобіжним заходом щодо І.РІЗАКА арешт. 13 вересня 2005 р. його було звільнено з-під варти в Ужгородському СІЗО під заставу.

І.РІЗАКА, зокрема, звинувачували у доведенні до самогубства ректора Ужгородського державного університету В.Сливки; зловживанні службовим становищем; отриманні хабара; користуванні мобільним телефоном за рахунок «Закарпаттяобленерго»; організації масових заворушень у Сваляві; незаконній видачі посвідчень радника губернатора трьом особам.