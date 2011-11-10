Яценюк і 10 мільйонів пенсіонерів програли суд

Вищий адміністративний суд України відмовив у задоволені позову народного депутата, лідера партії «Фронт Змін» Арсенія ЯЦЕНЮКА щодо визнання протиправними дій Верховної Ради під час повторного розгляду закону про реформування пенсійної системи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Фронту Змін».

Зокрема, А.ЯЦЕНЮК вимагав визнати протиправними дії Верховної Ради з вилучення із Закону «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» положення про підвищення пенсій. Він просив суд зобов’язати Верховну Раду скасувати рішення від 6 вересня про виключення із закону про реформування пенсійної системи статті «про осучаснення пенсій». Ця норма потрапила у закон завдяки поправці А.ЯЦЕНЮКА № 40 і передбачала перерахування пенсій на базі середньої зарплати 2009 року, а не 2006-2008 років, як відбувається зараз. Це дозволило б 10 мільйонам пенсіонерів збільшити виплати.

У партії наголошують, що суд протягом трьох засідань поспіль з’ясовував обставини справи по суті. «9 листопада після встановлення беззаперечності доказів правоти лідера «Фронту Змін» суд побоявся виносити рішення по суті, мотивувавши тим, що розгляд таких питань не входить до його компетенції. Проте у тексті цього рішення немає жодного слова про докази, які досліджувалися протягом кількох судових засідань», - наголошується у повідомленні.

«Я розумію, чому суд прийняв таке рішення – судді Вищого адміністративного суду України проходять процедуру затвердження в стінах Верховної Ради. Їм страшно (приймати рішення проти ВР), - прокоментував рішення А.ЯЦЕНЮК.

Він вважає, що із процесуального законодавства треба вилучити фразу «Ваша честь», тому що «це сьогодні не є обов’язковим при зверненні до сьогоднішнього українського суду».

Лідер «Фронту Змін» повідомив, що суду було надано неспростовні докази порушення закону і Конституції Верховною Радою при переголосуванні закону про реформування пенсійної системи. «З юридичної точки зору наша позиція була бездоганна. Жодного доказу того, що дії Верховної Ради були правомірні, відповідач не надав», - підкреслив він.

Проте суд самоусунувся від прийняття важливого для українських пенсіонерів рішення. «Сьогодні вкотре були порушені права 10 мільйонів українців, яким відмовили підвищити пенсії на 334 гривні», - заявив А..ЯЦЕНЮКю

Він нагадав, що два місяці тому народні депутати від опозиції звернулися до Конституційного Суду про визнання неконституційним закону про реформування пенсійної системи: «Пройшло два місяці, але Конституційний Суд так і не відкрив провадження і не призначив дату суду».

Як заявив А.ЯЦЕНЮК, він невідкладно направить листа до КС з вимогою негайно призначити дату розгляду справи.

Як повідомлялося, саме поправка № 40 А.ЯЦЕНЮКА про підвищення нинішніх пенсій загальмувала підписання закону про пенсійну реформу, яким збільшувався пенсійний вік. Заради скасування цієї норми 6 вересня на розгляд парламенту знов виносився закон про пенсійну реформу. На засіданні було порушено норму Регламенту ВР, яка допускає усунення неузгодженостей та неточностей у прийнятому законі лише за пропозицією голови Верховної Ради. Втім, 6 вересня відбувалося внесення змістовних поправок, що забороняється Регламентом ВР.

20 вересня А.ЯЦЕНЮК подав до ВАСУ позов, в якому вимагав визнати протиправними дії парламенту під час повторного розгляду Закону «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» 6 вересня, який було ухвалено 8 липня.