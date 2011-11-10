Європейські журналісти занепокоєні загрозою для вільної преси в Україні

9 листопада президент Міжнародної федерації журналістів Джим БУМЕЛА і президент Європейської федерації журналістів Арні КЬОНІГ звернулися до голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА з листом, в якому вони підтримали позицію Незалежної медіа-профспілки України проти ухвалення змін до закону про суспільну мораль.

Про це УНІАН повідомили у Київській незалежній медіа-профспілці.

“Ми пишемо від імені Міжнародної федерації журналістів (МФЖ), яка представляє понад 600 тисяч членів у світі та їх європейські групи Європейської Федерації журналістів (ЄФЖ), щоб висловити нашу серйозну занепокоєність з приводу законопроекту про захист "суспільної моралі", який внесений до українського парламенту і має там обговорюватися.

Ми вважаємо, що цей законопроект становить серйозну загрозу для свободи преси, одного із найголовніших основних прав і наріжного каменю для побудови демократії. У цьому зв'язку ми поділяємо стурбованість українських ЗМІ та журналістської спілки, які виступають проти законопроекту, заявляючи, що він містить серйозні недоліки, такі як нечітке визначення "суспільної моралі", а також надання надмірних повноважень для закриття ЗМІ”, – цитує КНМП лист міжнародних журналістських організацій.

МФЖ та ЄФЖ стурбовані «відсутністю необхідної для запобігання зловживань влади системи стримувань і противаг, як це наявно у пропозиціях щодо повноважень Національної комісії з питань захисту суспільної моралі в Україні. Ця Комісія без будь-якого судового нагляду зможе закрити друковані ЗМІ, позбавити ліцензій електронні засоби масової інформації і скоротити доступ до веб-сайтів за звинуваченням у сприянні «війні, тероризму, іншим проявам злочинної діяльності», «українофобії», «приниженні чи образі нації або особистості за національною ознакою» або «неповазі до національних та релігійних святинь».

“Ми цілковито усвідомлюємо що в разі ухвалення закон викликатиме у впливових діячів спокусу тиснути на незалежну журналістику або змусить ЗМІ вдаватися до самоцензури через страх гніву Комісії. Ми вкрай стурбовані руйнівними наслідками такого закону, які він матиме для незалежності журналістики в Україні”, – йдеться у листі.

Виходячи з цього міжнародні організації висловили підтримку Незалежній медіа-профспілці України, яка виступає проти законопроекту. Вони закликали український парламент відхилити законопроект і дати можливість журналістам регулювати відносини у їхній професійній діяльності власними силами.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня Верховна Рада прийняла в першому читанні проект Закону „Про внесення змін до Закону України „Про захист суспільної моралі”.

Разом з тим низка політичних партій та громадських організацій виступили категорично проти цього законопроекту. Зокрема, Громадський рух «Стоп цензурі!» вважає, що в результаті його ухвалення в Україні може з’явитися надзвичайно сильний інструмент цензури.

Незалежна медіа-профспілка України також вимагає не допустити ухвалення змін до закону „Про захист суспільної моралі”. На думку членів НМПУ, прийняття закону неминуче призведе до відновлення тоталітарного контролю над світоглядом громадян України, унеможливить існування вільної думки.

«Втрата незалежності засобів масової інформації, контроль за діяльністю журналістів під виглядом моніторингу їх відповідності критеріям «суспільної моралі», постійна загроза знищити будь-яке видання, телерадіокомпанію чи веб-сайт - це лише найменші із ризиків, які несе в собі ухвалення згаданого законопроекту», - наголосили в медіа-профспілці.