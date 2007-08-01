За Антоніоні кіно було частиною великої культури, а не шоу-бізнесу

Італійський режисер Мікелеанджело Антоніоні, який помер у віці 95 років, був одним з останніх гігантів світового кінематографа і частиною епохи Великого кіно, яка безповоротно минула, на думку російського режисера Карена Шахназарова.

"Мікеланджело Антоніоні - один з останніх гігантів тієї епохи кіно, коли творили Бергман, Вісконті, Фелліні, - сказав в інтерв`ю РІА "Новости" Карен Шахназаров. - Разом з ними закрилася сторінка великого кінематографа, який говорив про людяність, добро, який прагнув зробити світ кращим".

На думку Шахназарова, важко переоцінити вплив творчості Антоніоні не тільки на кінематограф, а й на культуру в цілому.

"Коли створював свої кінотвори Антоніоні, кіно було частиною великої культури, а не шоу-бізнесу, як це, на жаль, відбувається сьогодні. У його виконанні кіно було справжнім мистецтвом, а не ремеслом. Символічно, що два таких гіганта, як Бергман і Антоніоні, разом покинули цей світ. Їх приклад довго буде духотворним для кінематографістів наступних поколінь".