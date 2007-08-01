РНБО: Уряд і ФДМУ розхитують енергетичну безпеку країни

Кабінет Міністрів України і Фонд державного майна низкою останніх рішень щодо розпорядження державним майном стратегічного значення фактично порушили принципи державної політики у сфері енергетичної безпеки, визначені на засіданні Ради національної безпеки і оборони 9 грудня 2005 року і введені в дію Указом Президента України. Про це заявив заступник секретаря РНБО Юрій ПРОДАН, повідомили УНІАН у прес-службі Президента України.

Зокрема Ю.ПРОДАН відзначив, що внесення до статутного фонду концерну «Укратомпром» активів НАЕК «Енергоатом» і підприємств атомної промисловості, які не підлягають приватизації (постанова Кабміну №456 від 14 березня в 2007 р.) без зазначення у статуті способів запобігання незаконному відчуженню цих активів створює «вельми непрозорий механізм управління держмайном стратегічного значення».

Крім того, Ю.ПРОДАН вказав на те, що заміна визначення процентної частки держави в енергокомпаніях, акції яких передано в управління НАК «Енергетична компанія України», на фіксацію кількості переданих акцій і їх номінальної вартості (пост. №824 від 13 червня 2007 р.) «створює умови для «розмивання» державного пакета шляхом додаткової емісії».

Також заступник секретаря РНБО звернув увагу на розпорядження уряду (№410-р від 13 червня в 2007 р.), відповідно до якого будівництво стратегічно важливого об`єкту, - Дністровської гідроакумулюючої станції передано від державної компанії «Укргідроенерго» до ВАТ «Дністровська ГАЕС». При цьому, відзначив Ю.ПРОДАН, ВАТ «Дністровська ГАЕС» безпідставно встановила інвестиційну надбавку до тарифу на електроенергію.

Ю.ПРОДАН також повідомив, що за його інформацією, ФДМ вирішив продати 25% пакет акцій енергозабезпечуючої компанії «Черкасиобленерго», які внесено до статутного фонду «Української енергозберігаючої сервісної компанії».

«У разі реалізації цього пакета частка держави в статутному фонді «Черкасиобленерго» зменшиться до 46%, що означатиме втрату державного контролю над діяльністю енергорозподільчої компанії. Крім того, знеціниться пакет акцій, який залишиться у власності держави, потенційно буде недоотримано значні суми до бюджету», – відзначив Ю.ПРОДАН.

Заступник секретаря РНБО також відзначив, що постанова уряду №677 від 27 квітня 2007 року дала старт активному розпродажу Державним комітетом з матеріального резерву боргів енергетичних компаній, серед яких ВАТ «Центренерго», ВАТ «Західенерго», ВАТ «Харківська ТЕЦ-5».

«Замість цивілізованого врегулювання проблем з боргами підприємств ТЕК, як це передбачено законодавством, створено додатковий механізм позаприватизаційного відчуження держмайна. Приведені факти дають підстави стверджувати, що виконавча влада ігнорує визначені на вищому керівному рівні основні напрями державної політики у сфері енергетичної безпеки України», - резюмував Ю.ПРОДАН.