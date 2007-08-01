На Київщині викрадені документи на землі української еліти

Таємниче пограбування на Київщині - з державної контори вкрадені майже всі документи на землі Обухівського району. Саме там мешкає більшість української еліти, зокрема розташована в цій місцині і дача Президента. Міліція та чиновники коментувати інцидент відмовляються, повідомляє 5 канал. Утім, правники стверджують - поки документи шукатимуть, злодії можуть перепродати ділянки і розжитися заледве не на мільярди.

Перелякані співробітники Державної служби земельного кадастру в Обухові підтверджують – було пограбування, вкрадені майже всі документи на землю. Допоки слідчі разом із чиновниками проводять інвентарізацію, акти на землю не видають. Про злочин мовчать. Не одразу називають і прізвище начальника, який на робочому місці так і не з`явився. У міліції Обухова про вкрадені акти знають. Але нічого не говорять.

Земля в сканадально відомому селищі Козин, де мешкає більшість вітчизняної еліти, розходиться як гарячі періжки. Навіть у невеличкому вагончику на узбіччі дороги можна купити кілька соток.

Проте земельні чиновники не вбачають у тому, що трапилося, особливої трагедії. Вони переконують - перепродати землю неможливо, оскільки головні документи збереглися у книзі реєстрації та у власників маєтків. Хоча й не виключають варіант того, що оборудка може статися у разі підкупу нотаріуса.