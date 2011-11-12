Мандрівний фестиваль польського кіно включає фільми останніх двох років

У Тернополі розпочався мандрівний фестиваль польського кіно «Бо!».

Як повідомив кореспондента УНІАН організатор кінофестивалю Анджей КЕМПІНСЬКІ, в рамках заходу любителі кіно зможуть переглянути найкращі польські фільми, зняті за два останні роки.

Відкрився фестиваль стрічкою «Дівочі обітниці». «Цей фільм в Польщі в кінотеатрах зібрав понад мільйон глядачів. Це був абсолютний хіт, такої кількості кінозали не збирають навіть при демонстрації розкручених голлівудський фільмів», – зазначив А.КЕМПІНСЬКІ.

За його словами, усі фільми демонструватимуться польською мовою з українськими субтитрами.

Загалом під час фестивалю тернополяни зможуть переглянути 10 фільмів найвідоміших польських режисерів, з них 5 – комедії. Більшість фільмів демонструватимуться в Україні вперше.

«Наш фестиваль «Бо!» розрахований на всіх людей, які люблять кіно. Ми уже провели його у Луцьку, після Тернополя ще буде Львів та Київ», – зазначив організатор фестивалю.

У Тернополі покази польських фільмів триватимуть вподовж 11-17 листопада.

В рамках фестивалю у холі кінотеатру «Перемога» також можна оглянути виставку світлин польської фотожурналістки Йоланти СТОПКИ.