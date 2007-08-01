Янукович нагадав про спільну відповідальність

Утримання інфляції у встановлених на 2007 рік параметрах є одним з найважливіших завдань на друге півріччя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в завершальному слові на засіданні Кабміну заявив прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що при утриманні інфляції необхідно враховувати політичний чинник, «який традиційно провокує інфляційні очікування і коливання на фінансовому ринку».

Прем`єр зазначив, що для утримання інфляції і надалі рішуче вживатимуться запобіжні заходи. Він сказав, що центром стабільності має бути виконавча влада на чолі з урядом, у руках якої зосереджені функції управління країною, як в центрі, так і в регіонах. «Про це треба постійно пам`ятати і пам`ятати про спільну відповідальність», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, звертаючись до присутніх на засіданні губернаторів і представників виконавчої влади.