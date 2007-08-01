Суд відмінив рішення про обрання голови Дніпровської райради Києва

Шевченківський районний суд м. Києва сьогодні відмінив рішення Дніпровської районної в місті Києві ради від 20 квітня 2006 року про обрання Олександра СОТНИКОВА головою Дніпровської райради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, відповідне рішення було прийняте на підставі подання депутата Дніпровської районної ради Олександра БОЖКА.

«Підставою для рішення Шевченківського районного суду став той факт, що на момент обрання головою райради О.СОТНИКОВ мав представницький мандат депутата Київської міської ради, а також те, що мали місце суттєві порушення у протоколах результатів голосування щодо обрання О.СОТНИКОВА головою Дніпровської у місті Києві ради», - зазначає прес-служба КМДА.

Крім того, Шевченківський районний суд зобов’язав голову Київської міської державної адміністрації Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО звернутися до Секретаріату Президента України з поданням про звільнення О.СОТНИКОВА з посади голови Дніпровської райдержадміністрації.