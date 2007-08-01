Янукович: Україна зацікавлена диверсифікувати джерела енергоносіїв

«Україна зацікавлена в тісному співробітництві зі Словаччиною в питаннях енергетичної безпеки», - наголосив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ під час телефонної розмови з прем`єр-міністром Словацької Республіки Робертом ФІЦО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету Міністрів України, зокрема, йдеться про диверсифікацію постачання енергоносіїв в Україну і в країни-члени Європейського Союзу, залучення України до стратегії ЄС щодо використання біопалива.

Уряд України, як зазначив В.ЯНУКОВИЧ, надає виняткового значення питанню завершення реалізації проекту розвитку Євразійського нафтотранспортного коридору.

У ході телефонного діалогу співрозмовники обговорили також питання внутрішньої ситуації в Україні, торговельно-економічного та культурного співробітництва, європейської інтеграції.

Зокрема, В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що у непростій політичній ситуації, що склалася в Україні, головним завданням уряду залишається забезпечення стабільної життєдіяльності країни, ріст економіки і соціальних стандартів.

Глава уряду також відзначив динаміку розвитку торговельно-економічного співробітництва між Україною і Словаччиною та наголосив на незмінності європейського вибору України як стратегічного курсу держави.

„Ми чітко усвідомлюємо, що для того, щоб претендувати на повноправне членство України в Європейському Союзі, необхідно вирішити комплекс внутрішніх завдань: реформувати економіку, побороти корупцію і, найголовніше, створити умови життя для українців, які б відповідали європейським стандартам”, - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Прем’єр-міністр України висловив вдячність за підтримку словацькою стороною української позиції під час переговорного процесу щодо підписання угод між Україною і ЄС про спрощення оформлення віз і про реадмісію громадян.

Під час розмови глави урядів України та Словаччини домовилися провести зустріч.