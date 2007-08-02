Податківці накрили конвертаційний центр, який вивів у тінь 15 мільйонів

Управління податкової міліції ДПА в Дніпропетровській області ліквідувало в Дніпропетровську конвертаційний центр, через який протягом 2006 року та 6 місяців поточного року легалізовано понад 15 млн. грн.. „тіньових” коштів.

Про це на прес-конференції повідомив начальник управління податкової міліції Володимир ПАСІЧНИК. За його словами, в діяльності конвертаційного центру було задіяно близько 20 фіктивних та транзитних підприємств.

На рахунках зазначених фірм наразі заблоковано 143 тис. грн. Під час проведення обшуків в офісах конвертаційного центру вилучено 106 тис. грн.. готівкою, печатки різних фірм та 300 фірмових бланків.

Прокуратура Жовтневого району Дніпропетровська порушила кримінальні справи за ч.5 ст.191 та ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України.(привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем) Вирішується питання про затримання організатора конвертаційного центру та порушення кримінальних справ щодо посадових осіб підприємств, що були клієнтами центру.