Скільки держава втрачає на придбанні автомобілів для чиновників?

14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція голови правління Тендерної палати України Володимира Лаби на тему: «Скільки коштують державі автомобілі для чиновників», на якій ітиметься про втрати державних коштів при здійсненні закупівель автомобілів (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 332-03-97, 8 (097) 218-99-16. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.