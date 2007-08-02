РНБО доручив Кабміну врегулювати продаж експортної електроенергії

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) доручила Кабінету Міністрів України до кінця 2007 року завершити запровадження механізму з продажу всіх експортних обсягів електроенергії на конкурсних умовах.

Про це йдеться в рішенні РНБО від 15 червня 2007 року «Про стан виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України з питань енергетичної безпеки», введений в дію Указом Президента України №678/2007 від 2 серпня.

При цьому РНБО доручила урядові забезпечити продаж електроенергії за цінами, які не нижчі від цін, що склалися на Оптовому ринку електроенергії.

Довідка УНІАН. Україна експортує електроенергію з Бурштинської ТЕС до Молдови, Словаччини, Польщі, Угорщини і Румунії.

Експортний потенціал Бурштинського енергоострова становить 500 МВт/год. (у літній час 550 МВт/год.).

Експорт електроенергії здійснюється ДПВД «Укрінтеренерго», яке закуповує її на Оптовому ринку електроенергії за встановленим Національною комісією регулювання електроенергетики тарифом. З березня 2007 року «Укрінтеренерго» ввела механізм щомісячного аукціонного продажу електроенергії на експорт. З березня на аукціон щомісяця виставляються обсяги електроенергії з потужністю поставки 100 МВт.

У 2006 році Україна експортувала 10 млрд. 436,9 млн. кВт/год. електроенергії, що на 2 млрд. 78,8 млн. кВт/год. або на 24,9% більше, ніж в 2005 році.

Україна в 2006 році збільшила експорт електроенергії в грошовому виразі на 58,1%, порівняно з 2005 роком, - до 281,744 млн. дол.