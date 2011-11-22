Експерт: Норми СОТ дозволяють захистити виробників феросплавів

Для захисту вітчизняних виробників феросплавів від зростання імпорту доцільно застосувати норми Світової організації торгівлі (СОТ). Таку думку в коментарі УНІАН висловив колишній заступник міністра промислової політики України, віце-президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати Сергій ГРИЩЕНКО.

Він нагадав, що за січень-серпень 2011 року порівняно з аналогічним періодом минулого року імпорт феросплавів в Україну зріс у 2,2 разу – до 157,2 тис. тонн, що у вартісному виразі становить 377,1 млн. дол.

При цьому, за словами С.ГРИЩЕНКА, за нормами СОТ, членом якої Україна є з 2008 року, країна має у своєму розпорядженні арсенал засобів з протидії агресивному зростанню імпорту феросплавів.

«Документи СОТ передбачають три умови, за наявності яких уряд тієї чи іншої країни має право вводити заходи із захисту національного виробника. Перша – істотне зростання імпорту тієї чи іншої продукції упродовж певного періоду часу. Друга – наявність збитку для внутрішнього виробника, наприклад, зменшення частки ринку, яку займає національний виробник, вимушене скорочення працівників. Третя – встановлення прямого причинно-наслідкового зв`язку між нарощуванням імпорту і погіршенням становища внутрішнього виробника, збитком, який йому був нанесений унаслідок зростання імпорту. Ці три умови повинні виконуватися одночасно» - зазначив С.ГРИЩЕНКО.

За даними експерта, у 2010 році імпортні феросплави займали лише 25% вітчизняного ринку феросплавної продукції, а на даний час їх питома вага становить 52%.

«У ситуації з імпортом феросплавів в Україну у наявності три вищенаведені умови для введення захисних заходів. Отже, країна має вагомі підстави для застосування норм СОТ з метою обмеження імпорту феросплавної продукції» - переконаний експерт.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками січня-жовтня поточного року українські феросплавні підприємства істотно скоротили випуск продукції. ВАТ «Запорізький завод феросплавів» за 10 місяців 2011 р. скоротило порівняно з аналогічним періодом 2010 р. виробництво на 27,2%, або на 65,8 тис. тонн, – до 175,6 тис. тонн продукції. ПАТ «Нікопольский завод феросплавів» у січні-жовтні 2011 р. скоротило виробництво феросплавів на 10,7%, або на 82,7 тис. тонн до аналогічного періоду 2010 р. – до 686 тис. тонн. ВАТ «Стахановський завод феросплавів» за січень-жовтень 2011 року скоротило виробництво продукції на 1,7%, або на 3,1 тис. тонн до січня-жовтня 2010 р. – до 177,5 тис. тонн.