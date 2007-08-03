Гриценко звільнив трьох керівників артбази під Новобогданівкою

За службовою невідповідністю звільнені з військової служби командир, начальник штабу та головний інженер 275-ї артилерійської бази (під Новобогданівкою Запорізької області), які сприяли розкраданню кольорових та чорних металів з цієї бази.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, наказом міністра оборони України №435 від 2 серпня 2007 року звільнено з військової служби за службовою невідповідністю: командира 275 артилерійської бази Південного оперативного командування підполковника Ю.МІТУСОВА, начальника штабу – першого заступника командира цієї ж військової частини майора О.КИЛАФЛИ та заступника командира – головного інженера даної військової частини майора О.МАГУЛУ.

Всього покарано 16 військовослужбовців. Серед них дисциплінарні стягнення отримали посадові особи управління Південного оперативного командування.

Старшого інженера 275 артилерійської бази майора І.СОЛОМЯНИКА, ще п’ятьох прапорщиків та двох сержантів військової служби за контрактом позбавлено військового звання.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня в місті Мелітополі на території металобази, під час розвантаження військового майна – брухту кольорових металів у вигляді гільз від снарядів, співробітниками Управління військової контррозвідки СБУ в Запорізькій області та Управління по боротьбі з оргзлочинністю МВС був затриманий вантажний автомобіль 275 артилерійської бази Південного оперативного командування.

За даним фактом військовим прокурором Запорізького гарнізону було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 410 Кримінального кодексу України (викрадення військового майна).

Встановлено, що військовослужбовці військової частини Південного оперативного командування Сухопутних військ, що дислокується у селі Новобогданівка, незаконно вивозили з технічної території складів та здавали на приймальний пункт кольорові та чорні метали, в результаті чого завдали державі збитків в розмірі більш як 60 тис. грн.