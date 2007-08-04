Цушко придумав, як уникнути бійки за перші 43 місця

Міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО переконаний, що фракція СПУ в парламенті нового скликання налічуватиме мінімум 43 депутати

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на ХІІІ з`їзді СПУ.

«Називаю наш рейтинг… Я пропоную залишити мене 43-м. 43 у нас пройдуть. Я другий – буду 43. І я знаю, що я пройду», - сказав В.ЦУШКО.

Він упевнений, що соціологічні рейтинги, які публікують сьогодні, неправдиві.

«Рейтинги по відношенню до СПУ – це те саме, коли німці в 1941 році дійшли до Мінська, багато хто потрапив у полон, а багато хто чинив опір – їм кидали листівки з твердженням, що Москву взято… Нам теж пропонують здатися без бою», - сказав міністр і нагадав, що ті, хто здався, потрапили в табори, і переконаний, що «нас краще не чекає».

В.ЦУШКО запропонував учасникам з`їзду не дискутувати на тему місця в списку кандидатів у народні депутати до номера 43.

В.ЦУШКО переконаний, що мета майбутніх виборів - не проведення прозорих виборів, а купівля членів комісії та складання протоколів з відповідним результатом.

«Наше завдання – висунути в дільничні та окружні комісії людей, які не продадуться».

Він також зазначив, що недоторканність має зніматися не тільки з народних депутатів, але й з Президента і суддів, щоб всі були в рівних умовах.

Він закликав однопартійців до проведення активної роботи під час виборчої кампанії.