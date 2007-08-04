Вінський вважає газові проблеми ”абсолютно надуманими речами”

Заступник лідера БЮТ Йосип ВІНСЬКИЙ називає безглуздою заяву лідера СПУ Олександр МОРОЗА стосовно того, що політична криза в країні спровокована боротьбою олігархічних кланів за газові потоки.

Про це він заявив сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

За словами Й.ВІНСЬКОГО, головна причина кризи є “політична корупція, що відбулася і в основі якої лежить прізвище Олександра МОРОЗА”. “Газові проблеми надумана абсолютно річ, тому що всім відомо, що Юлія ТИМОШЕНКО за часи свого прем’єрства була відсторонена від газової теми”, - сказав він. Крім того, він відкинув усі звинувачення О.МОРОЗА на адресу Ю.ТИМОШЕНКО, щодо того, що саме вона виступила ініціатором скасування угоди між Україною і Росією про постачання газу за ціною 50 дол. за один куб.метр. “Ніяких угод при уряді ТИМОШЕНКО не було розірвано це було пізніше зроблено. Це надумані речі”, - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

За його словами, подібні заяви є нічим іншим як “PR-вигадкою” О.МОРОЗА для власної партії. “Зрозуміло, що Олександру МОРОЗУ на своєму з’їзді треба своїм однопартійцям в черговий раз формувати якусь ідею, щоб люди йшли агітувати за нього. Він готовий всіх звинуватити, тільки не бачить своєї вини в цій ситуації”, - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні лідер СПУ, голова ВР п’ятого скликання Олександр МОРОЗ заявив, що основною матеріальною причиною нинішньої політичної кризи є боротьба різних кланів за контроль над газовими потоками. «Криза – це наслідок боротьби олігархічних груп за контроль над газовими потоками. Це перша і основна матеріальна причина політичного загострення», - сказав О.МОРОЗ. Він наголосив, що у 2005 році Юлія ТИМОШЕНКО, перебуваючи на посаді голови уряду, ініціювала розрив газової угоди між Україною і Росією, що передбачала до 2009 року постачання до України газу за ціною 50 дол. за кубометр. Лідер СПУ зазначив, що метою таких дій була передача посередникам контролю за газовими потоками задля отримання надприбутків для олігархічного клану Ю.ТИМОШЕНКО.