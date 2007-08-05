Відбудеться презентація інформаційно-аналітичного тижневика «УНІАН-Права людини»

6 серпня об 11-30 в УНІАН відбудеться презентація нового проекту УНІАН - випуску інформаційно-аналітичного тижневика «УНІАН-Права людини». Проект реалізовуватиметься за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Учасники: Євген Бистрицький – виконавчий директор фонду «Відродження», Валерій Нечипоренко – заступник генерального директора агентства УНІАН, Володимир Яворський – виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини, Тетяна Печончик – редактор інформаційно-аналітичного вісника «УНІАН-Права людини» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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